Çin'deki Araç Satışları Eylül Ayında Arttı

Çin'deki araç satışları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak yaklaşık 2,86 milyon adede yükseldi. Ülkenin otomobil üretimi ve satışlarındaki genel performansı üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki araç satışları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak yaklaşık 2,86 milyon adede yükseldi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Chen Shihua'nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkenin otomobil üretimi ve satışlarındaki genel performansı üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Chen'e göre satışlardaki artış, kısmen ülkenin tüketimi canlandırmaya yönelik politikaları sayesinde kaydedildi.

Chen, 2023'ün ilk dokuz ayında araç üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3; araç satışlarının ise yüzde 8,2 oranında arttığını kaydetti.

Çarşamba günkü veriler ayrıca yeni enerjili araç üretiminin ilk üç çeyrekte yüzde 33,7; satışlarının ise yüzde 37,5 oranında arttığını gösterdi.