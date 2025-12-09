Haberler

Çin'de kamuya ait varlık yönetim şirketinin eski yöneticisi Bai idam edildi

Güncelleme:
China Huarong International Holdings'in eski Genel Müdürü Bai Tienhui, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından idam cezasına çarptırıldı. Ceza, Çin Yüksek Halk Mahkemesi tarafından onaylanarak infaz edildi. Bai, 1,1 milyar yuan rüşvet almıştı ve bu, onu yolsuzluk nedeniyle idam edilen ikinci yönetici yaptı.

Mayıs 2024'te idam cezasına çarptırılmıştı

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
