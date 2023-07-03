Çin'de Yeşil Hidrojen Üretimi Başladı

Çin'in Xinjiang bölgesindeki Kuqa kentinde, Çin Petrokimya Şirketi tarafından 20.000 ton kapasiteli yeşil hidrojen tesisinin faaliyetlerine başlandı. Güneş enerjisiyle elektrik üreten tesiste hidrojen ve oksijen üretilerek depolanacak. Yeşil hidrojen, fosil kaynaklı enerjiye alternatif olarak kullanılacak.

ANONS 1 (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Çin'in Xinjiang bölgesindeki Kuqa kentindeyim. Çevremde güneş enerjisini elektriğe dönüştürebilen sonsuz fotovoltaik paneller var. Elektrik, neredeyse hiç karbondioksit emisyonu olmadan hidrojen üretmek için kullanılacak."

Çin'in en büyük petrol rafinerilerinden Çin Petrokimya Şirketi ( Sinopec Grup), Cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 20.000 ton kapasiteli yeşil hidrojen tesisinin faaliyetlerine başladığını duyurdu.

SES 1 (Çince): ZHOU JUN, Sinopec Star Xinjiang Yeşil Hidrojen Yeni Enerji Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"Bu güneş enerjili elektrik santrali, 900 futbol sahasına eşdeğer 9.700 mu'dan (yaklaşık 646,7 hektar) fazla bir alanı kaplıyor. Bugüne kadar istasyona 546.868 fotovoltaik modül yerleştirildi."

ANONS 2 (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri:

"Burası, suyun hidrojen ve oksijene dönüştürüleceği yeşil hidrojen projesinin kilit alanı."

SES 2 (Çince): WANG YANXİN, Sinopec Star Limited Şirketi Bilim ve Teknoloji Bilgi Bölümü Yöneticisi:

"Biz daha çok yerel musluk suyunu, alkali elektrolizör yoluyla hidrojen ve oksijen üretmekte kullanıyoruz. Hidrojen ve oksijen ilk olarak gaz fraksiyonlama birimlerine, son olarak da arıtma sonrasında depolama tanklarına gönderilecek."

ANONS 3 (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri:

"Bu beyaz tanklar, toplam 210.000 metreküp hidrojen barındırabilen hidrojen depolama tesisleri."

Burada depolanan hidrojen, yakınlardaki bir Sinopec arıtma şirketine gönderilecek.

Yeşil hidrojen, doğalgaz gibi, hidrojen üretmek ve karbondioksit emisyonunu yılda 485.000 ton azaltmak üzere fosil kaynaklı enerjinin yerini alabilir.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.(XHTV)