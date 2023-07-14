Çin'de Yerli Otomobil Markalarının Pazar Payı Artıyor

Çin'de Haziran ayında satılan 2,24 milyon binek otomobilin, 1,2 milyonunu yerli markalar oluşturdu. Yerli markaların pazar payı geçen yıla göre artarak ortak girişimli markalar ile yabancı muadillerini geride bıraktı. Çin'in otomobil sektöründe yüksek kaliteli kalkınmasını gösteriyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Haziran ayında satılan 2,24 milyon binek otomobilin, 1,2 milyonunu yerli markalar oluşturdu. Bu rakam, yurtiçi pazarının yaklaşık yüzde 54'üne işaret ediyor.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) istatistiklerine göre, yerli markaların Haziran ayındaki pazar payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 45,1'den artarak ortak girişimli markalar ile yabancı muadillerini geride bıraktı.

Çinli yetkililer tarafından başlatılan ve aralarında otomobil fuarları ile tüketici kuponları gibi hedefe yönelik politikalar ve sık sık yapılan tanıtım faaliyetleri, özellikle kırsal alanlarda otomobil mülkiyetinin istikrara kavuşmasında ve yaygınlaşmasında etkin rol oynadı.

CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, "Çin'de yerli otomobil markalarının yükselişi, başta daha rekabetçi yeni enerjili araçlar olmak üzere ülkedeki otomobil sektörünün yüksek kaliteli kalkınmasını gösteriyor" dedi.

Art arda sekiz yıldır yeni enerjili araç üretim ve satışında dünyada lider konumda olan Çin, şu anda küresel pazar payının yüzde 60'ından fazlasını elinde bulunduruyor.

CPCA istatistikleri ayrıca, Çin'in 2023'ün ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artışla 1,68 milyon binek otomobili ihraç ettiğini gösterdi. Çin yerli markaları tarafından üretilen 70.000 yeni enerjili araç, Haziran'da yurtdışında satıldı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185,3 artış anlamına geliyor. Saf elektrikli otomobiller ise geçen ay ihraç edilen toplam yeni enerjili otomobil sayısının yüzde 89'unu oluşturdu.