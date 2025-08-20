Çin'de Yerel ve Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Artış Gösterdi

Güncelleme:
2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri yüzde 0,1 artarak 13,58 trilyon yuan olurken, bütçe harcamaları yüzde 3,4 artışla 16,1 trilyon yuana yükseldi. Bütçe açığı ise 300 milyar doları aştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, bütçe harcamaları ise yüzde 3,4 artış gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Temmuz 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 0,1 artarak 13,58 trilyon yuan (1,9 trilyon dolar) oldu.

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 3,4 artışla 16,1 trilyon yuana (2,2 trilyon dolar) çıktı.

Yılın 7 ayında bütçe açığı 300 milyar doları aştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
