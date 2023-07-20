Çin'de Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Arttı

Çin'de yeşil dönüşümünü ilerletme çabaları sonucunda kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi önemli bir artış kaydetti. Yılın ilk yarısında kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 18,2 artarak 1,32 milyar kilovata ulaştı.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Yeşil dönüşümünü ilerletme çabalarını sürdüren Çin'de kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi bu yılın ilk yarısında önemli bir artış kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), Haziran sonu itibarıyla kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 artarak yaklaşık 1,32 milyar kilovata ulaştığını açıkladı.

Enerji türleri ayrıntılı olarak ele alındığında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi yüzde 13,7 artışla 390 milyon kilovata çıkarken kurulu güneş enerjisi kapasitesi ise yüzde 39,8'lik bir artışla yaklaşık 470 milyon kilovata ulaştı.

NEA, ülkenin kurulu elektrik üretim kapasitesinin de bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,8 artarak toplamda yaklaşık 2,71 milyar kilovata ulaştığını bildirdi.

Çin, yeşil kalkınma çalışmaları kapsamında yıllar içinde yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdı.

Veriler, Çin'in önde gelen enerji şirketlerinin güneş enerjisine yaptığı toplam yatırımın 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 113,6 artarak 134,9 milyar yuana (yaklaşık 18,88 milyar ABD doları) yükseldiğini gösteriyor.