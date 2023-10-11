Çin'de Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda Konteyner Taşımacılığı Arttı

Çin'de Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda yılın ilk üç çeyreğinde demiryolları ve karayolları ile demiryolu-denizyolu intermodal trenlerde 126.000 TEU'dan fazla konteyner taşındı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışa tekabül ediyor.

CHONGQİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda yılın ilk üç çeyreğinde demiryolları ve karayolları ile demiryolu-denizyolu intermodal trenlerde 126.000 TEU'dan (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) fazla konteyner taşındı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışa tekabül ediyor.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde düzenlenen bir basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun 2017 yılında faaliyete geçmesinden bu yana, Eylül ayı sonu itibarıyla Chongqing'de söz konusu üç ana ulaşım sistemi aracılığıyla toplam değeri 90,65 milyar yuan (yaklaşık 12,63 milyar ABD doları) olan 546.000 TEU mal taşındı.

Koridor, Çin'in batısındaki eyaletler ve ASEAN üyesi ülkeler tarafından inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi konumunda bulunuyor. Chongqing ise bu koridorun operasyonel merkezi olma özelliğini taşıyor.

Halihazırda Çin'deki 18 eyalet ve 69 şehri kapsayan koridorun erişim alanı, 120 ülke ve bölgedeki 473 limana genişlemiş durumda.