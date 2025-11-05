Çin'de Yeni Güç Sistemi ve Bilim Teknoloji Forumu Düzenlendi

Yeni Güç Sistemi Uluslararası Forumu ve CSG Uluslararası Bilim ve Teknoloji Forumu Çin'in Hainan eyaletinde düzenlendi.

6'ncı Yeni Güç Sistemi Uluslararası Forumu ve 21. CSG Uluslararası Bilim ve Teknoloji Forumu Çin'in Hainan eyaletinin Boao kentinde düzenlendi. China Southern Power Grid Company (CSG) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik "Daha Hızlı Düşük Karbonlu Enerji Geçişi için Birlikte Yeni Bir Güç Sistemi İnşa Etmek" temasıyla yapıldı. Etkinlik, Çin ve yurt dışındaki düzenleyici kurumlardan, ortak kamu hizmetlerinden, teknoloji sağlayıcılarından, endüstri derneklerinden ve araştırma kuruluşlarından liderleri ve profesyonelleri bir araya getirdi.

Forumda, yeni nesil güç sistemlerini mümkün kılan temel teknolojilerin, politika çerçevelerinin, piyasa mekanizmalarının ve endüstri ekosistemlerinin güçlendirilmesinde kaydedilen ilerlemenin altı çizildi. Katılımcılar, işbirliğini geliştirmek, yeni çözümleri paylaşmak ve şebeke güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırmaya yönelik pratik adımları belirlemek için derinlemesine tartışmalar gerçekleştirdi.

Etkinliğin en önemli noktası, Hainan "Temiz Enerji Adası" Yeni Güç Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Planının resmi olarak yayınlanması olarak öne çıktı. Yeni güç sisteminin geliştirilmesinde elde edilen sekiz yeni başarı da şöyle açıklandı: CSG Yeni Güç Sisteminin Geliştirilmesine ilişkin Tanıtım Belgesi, Güney Çin Güç Piyasasının Geliştirilmesine ilişkin Tanıtım Belgesi, Dijital Dönüşüme ilişkin Tanıtım Belgesi ve Dijital İkiz Şebeke Platformu.

31 Ekim'de CSG, "Sorunsuz Kaynak-Şebeke-Yük-Depolama Entegrasyonu için Yeni Bir Ekosistem Oluşturmak" ve "Dijital Şebeke Teknolojisi ile Yeni Güç Sistemlerini İlerletmek" gibi konuları kapsayan on özel alt foruma liderlik etti. Yapılan açıklamaya göre; bu oturumlar, uluslararası uzmanlar ve sektör liderleri arasında bilgi alışverişi için fırsatlar sunarak küresel katılımı daha da güçlendirmiş ve forumun enerji sektöründe yenilik ve işbirliği için önde gelen bir platform olma rolünü pekiştirdi. - İSTANBUL