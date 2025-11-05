Haberler

Çin'de Yeni Güç Sistemi ve Bilim Teknoloji Forumu Düzenlendi

Çin'de Yeni Güç Sistemi ve Bilim Teknoloji Forumu Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6. Yeni Güç Sistemi Uluslararası Forumu ve 21. CSG Uluslararası Bilim ve Teknoloji Forumu, Çin'in Hainan eyaletinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, yeni güç sistemleri ve temiz enerji geçişi üzerine önemli gelişmeler ve işbirliği fırsatları ele alındı.

Yeni Güç Sistemi Uluslararası Forumu ve CSG Uluslararası Bilim ve Teknoloji Forumu Çin'in Hainan eyaletinde düzenlendi.

6'ncı Yeni Güç Sistemi Uluslararası Forumu ve 21. CSG Uluslararası Bilim ve Teknoloji Forumu Çin'in Hainan eyaletinin Boao kentinde düzenlendi. China Southern Power Grid Company (CSG) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik "Daha Hızlı Düşük Karbonlu Enerji Geçişi için Birlikte Yeni Bir Güç Sistemi İnşa Etmek" temasıyla yapıldı. Etkinlik, Çin ve yurt dışındaki düzenleyici kurumlardan, ortak kamu hizmetlerinden, teknoloji sağlayıcılarından, endüstri derneklerinden ve araştırma kuruluşlarından liderleri ve profesyonelleri bir araya getirdi.

Forumda, yeni nesil güç sistemlerini mümkün kılan temel teknolojilerin, politika çerçevelerinin, piyasa mekanizmalarının ve endüstri ekosistemlerinin güçlendirilmesinde kaydedilen ilerlemenin altı çizildi. Katılımcılar, işbirliğini geliştirmek, yeni çözümleri paylaşmak ve şebeke güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırmaya yönelik pratik adımları belirlemek için derinlemesine tartışmalar gerçekleştirdi.

Etkinliğin en önemli noktası, Hainan "Temiz Enerji Adası" Yeni Güç Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Planının resmi olarak yayınlanması olarak öne çıktı. Yeni güç sisteminin geliştirilmesinde elde edilen sekiz yeni başarı da şöyle açıklandı: CSG Yeni Güç Sisteminin Geliştirilmesine ilişkin Tanıtım Belgesi, Güney Çin Güç Piyasasının Geliştirilmesine ilişkin Tanıtım Belgesi, Dijital Dönüşüme ilişkin Tanıtım Belgesi ve Dijital İkiz Şebeke Platformu.

31 Ekim'de CSG, "Sorunsuz Kaynak-Şebeke-Yük-Depolama Entegrasyonu için Yeni Bir Ekosistem Oluşturmak" ve "Dijital Şebeke Teknolojisi ile Yeni Güç Sistemlerini İlerletmek" gibi konuları kapsayan on özel alt foruma liderlik etti. Yapılan açıklamaya göre; bu oturumlar, uluslararası uzmanlar ve sektör liderleri arasında bilgi alışverişi için fırsatlar sunarak küresel katılımı daha da güçlendirmiş ve forumun enerji sektöründe yenilik ve işbirliği için önde gelen bir platform olma rolünü pekiştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek

Mahkeme CHP'nin İstanbul itirazıyla ilgili kararını verdi
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı

Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu felaketi: 66 ölü

Kalmaegi Tayfunu felakete yol açtı: 66 ölü, onlarca kayıp
Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Trump'a büyük şok! Seçimi tehditler savurduğu Müslüman aday kazandı
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı
Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz

Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
title