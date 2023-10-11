Çin'de Yeni Enerjili Binek Araç Satışları Arttı

Çin'de yeni enerjili binek araç satışları 2023'ün Eylül ayında artış gösterdi. Yeni enerjili binek araçların perakende satışları bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 746.000 adede ulaştı. Ayrıca ihracat rakamları da büyük bir artış gösterdi.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili binek araç satışları 2023'ün Eylül ayında artış gösterdi.

Çin Binek Araç Birliği'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, geçen ay yeni enerjili binek araçların perakende satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1 artarak 746.000 adede ulaştı.

Birliğe göre yılın ilk dokuz ayında perakende kanallar aracılığıyla yaklaşık 5,19 milyon adet yeni enerjili binek araç satıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8'lik artışa işaret ediyor.

Yeni enerjili binek araçların toptan satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 829.000 adede ulaştı.

Veriler ayrıca Çin'in yeni enerjili binek araç ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107 oranında büyük bir artışla 91.000 adede ulaştığını ve ülkenin toplam binek otomobil ihracatının yüzde 25,4'ünü oluşturduğunu gösterdi.

Yeni enerjili araçların ihracat beklentisine yönelik iyimserliğini koruyan birlik, ölçek ve pazar genişlemesi avantajı sayesinde, giderek artan sayıda Çin malı yeni enerjili aracın küresel anlamda yaygınlaştığını ve yurtdışında daha fazla kabul gördüğünü belirtti.