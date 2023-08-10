Çin'de Yeni Enerjili Araç Üretimi ve Satışı Arttı
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Çin, Temmuz ayında yeni enerjili araçların üretimi ve satışında önemli bir artış kaydetti. Yeni enerjili araç üretimi yüzde 30,6 artarken, satışlar yüzde 31,6 arttı. Yeni enerjili araçlar Temmuz'da pazarın yüzde 32,7'sini oluşturdu. İlk yedi ayda ise üretim yüzde 40, satışlar ise yüzde 41,7 arttı. Ayrıca yeni enerjili araç ihracatı da önemli bir artış gösterdi.
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou kentinde bulunan bir satış noktasında yeni enerjili araç (NEV) hakkında bilgi alan insanlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Guo Yifan/Xinhua)
BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Temmuz ayında yeni enerjili araçların (NEV) üretimi ve satışında önemli bir artış kaydetti.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre NEV üretimi Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artışla 805.000 adede, satışlar ise yüzde 31,6 artışla 780.000 adede yükseldi.
Yeni enerjili araçlar Temmuz'da yüzde 32,7'lik bir pazar payı elde etti.
2023'ün ilk yedi ayında yeni enerjili araç üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artışla 4,59 milyon adet olurken, satışlar da söz konusu dönemde yıllık yüzde 41,7 artarak 4,53 milyon adede yükseldi.
Öte yandan yeni enerjili araç ihracatı, Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında önemli bir artış göstererek 101.000 adede ulaştı.