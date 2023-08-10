Çin'de Yeni Enerjili Araç Üretimi ve Satışı Arttı

Çin, Temmuz ayında yeni enerjili araçların üretimi ve satışında önemli bir artış kaydetti. Yeni enerjili araç üretimi yüzde 30,6 artarken, satışlar yüzde 31,6 arttı. Yeni enerjili araçlar Temmuz'da pazarın yüzde 32,7'sini oluşturdu. İlk yedi ayda ise üretim yüzde 40, satışlar ise yüzde 41,7 arttı. Ayrıca yeni enerjili araç ihracatı da önemli bir artış gösterdi.