Çin'de Yeni Enerjili Araç Sayısı Artıyor

Çin'de yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 artışla yaklaşık 3,13 milyon yeni enerjili araç trafiğe çıktı. Ülkede halihazırda tescil ettirilmiş NEV sayısı 16,2 milyona çıktı.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 artışla yaklaşık 3,13 milyon yeni enerjili araç trafiğe çıktı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın Cumartesi günü açıkladığı istatistiklere göre Haziran sonu itibarıyla ülkede halihazırda tescil ettirilmiş NEV sayısı 16,2 milyona çıkmış oldu. Rakam, toplam otomobil sayısının yüzde 4,9'unu oluşturuyor.

İstatistiklere göre, Çin'de yılın ilk yarısında 16,88 milyon motorlu araç tescil edilirken, ülkedeki araç sahibi sayısı Haziran sonu itibarıyla 426 milyon oldu. Yeni tescil edilen motorlu taşıtların 11,75 milyonunu otomobiller oluşturdu. Ülkedeki toplam otomobil sayısı 328 milyona yükseldi.

Bakanlık, ehliyetli motorlu taşıt sürücüsü sayısının Haziran ayı sonu itibarıyla 513 milyon olduğunu ve bunun 475 milyonunun otomobil sürücüsü olduğunu belirtti. 2023'ün ilk yarısında 11,91 milyon kişi ehliyet aldı.

Çin'de 88 kentin her birinde Haziran sonu itibarıyla 1 milyondan fazla araç bulunuyor. Bu rakama sahip kent sayısı geçen yıl 81 idi. Beijing ve Chengdu'daki araç sayısı ise 6 milyonu aşmış durumda.