Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Arttı

Çin'de yeni enerjili araçların perakende satışları Temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 arttı. Toplam 641.000 adet yeni enerjili araç satılırken, binek otomobil perakende satışları tarihteki en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili araçların (NEV) perakende satışları, Temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 arttı.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) Salı günü açıkladığı verilere göre Çin'de geçen ay toplam 641.000 NEV satılırken, rakam bir önceki aya göre yüzde 3,6 düşüşe işaret ediyor.

Verilere göre Çin'in yeni enerjili araç pazarı önemli ölçüde genişlemesini sürdürdü ve yılın başından bu yana ülkede gerçekleşen toplam perakende NEV satışı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 artışla 3,73 milyon adede ulaştı.

Verilere göre binek otomobil perakende satışları Temmuz ayında 1,78 milyon adede yükselerek tarihteki en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.¦