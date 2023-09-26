Çin'de Yengeç Avlama Sezonu Başladı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentindeki Yangcheng Gölü'nde yengeç avlayan çiftçiler, 25 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liu Weiwei/Xinhua)

NANJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in oldukça rağbet gören tatlı su yengeçlerinin bu yılki avlama sezonu Pazartesi günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentindeki Yangcheng Gölü'nde başladı.

Suzhou belediyesi tarım ve kırsal işler bürosu başkan yardımcısı Gu Donghua'ya göre, bu yıl 11.000 ton lezzetli ve pahalı kıllı yengeç hasadının yapılması bekleniyor. Bu rakam geçen yıla göre 1.600 tonluk artışa işaret ediyor.

Yerel bir yengeç çiftçisi olan Xu Hao, hava sıcaklıklarının normal seyretmesi, yeterli yağış alması ve tayfunlardan daha az etkilenmesi nedeniyle yengeçlerin bu yıl daha da büyüdüğünü ve bunun da yengeçler için uygun bir üreme ortamı yarattığını söyledi.

Pazartesi günü Suzhou tarafından yönetilen Changshu Şehrinin Shajiabang Kasabasında av sezonunu başlatmak üzere bir tören düzenlendi. Bu yılın Yangcheng Gölü yengecinin sahteciliğe karşı etiketi, orijinallik kontrollerini kolaylaştırmak için piyasaya sürüldü.

Çin halkının, yengeçleri, eti en lezzetli olduğu sonbaharda yeme geleneği bulunuyor. Bu gelenek Han Hanedanlığı'na (M.Ö. 202-M.S. 220) kadar uzanıyor.

Çincede yengeç anlamına gelen "xie" sözcüğünün, Çince "teşekkürler" sözcüğünün telaffuzuyla aynı olması nedeniyle yengeçler ülkede uğurlu kabul ediliyor.