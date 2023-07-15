Çin'de Yazlık Tahıl Hasadı Başarılı

Çin'de olumsuz hava koşullarına rağmen yazlık tahıl hasadında başarılı bir yıl daha yaşandı. Ülkenin yazlık tahıl üretimi, geçen yıla göre düşüş yaşasa da istikrarlı bir temel oluşturdu.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de olumsuz hava koşullarına rağmen yazlık tahıl hasadında başarılı bir yıl daha yaşandı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cumartesi günü açıklanan verilerine göre ülkenin yazlık tahıl üretimi, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 veya 1,27 milyon ton düşüşle 146,13 milyon ton olarak ölçüldü.

Çin'in yazlık tahıl ekim alanı 2023 yılında üç yıl üst üste artışla 26,61 milyon hektara yükseldi. Ülkede buğday ekilen alan, yıllık bazda yüzde 0,4 artışla 23 milyon hektara çıktı.

Büro yetkilisi Wang Guirong, çiftçileri tahıl yetiştirmeye teşvik etmek için merkezi hükümetin buğdayın asgari alım fiyatını yükseltmeye devam ettiğini ve çiftçilere bir kerelik sübvansiyonlar sağladığını söyledi.

Wang, "Yazlık hasadın bereketli olması, yıllık tahıl üretiminin istikrarı için sağlam bir temel oluşturacak ve sürdürülebilir ekonomik toparlanmayı teşvik yönünde güçlü bir destek sağlayacak" dedi.