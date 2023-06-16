Çin'de Yaz Davos Forumu 27-29 Haziran'da düzenlenecek

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenecek olan 14. Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı'na 1.500'den fazla temsilci katılacak. Forumda girişimcilik, küresel ekonominin itici gücü olarak ele alınacak.

TİANJİN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı'na 1.500'den fazla temsilci katılacak.

Forum organizatöründen Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, "Girişimcilik: Küresel Ekonominin İtici Gücü" temasıyla düzenlenecek bu yılki Yaz Davos Forumu'na siyaset, iş dünyası, akademi, sosyal örgütler ve uluslararası kuruluşlardan 1.500'ün üzerinde kişi katılacak.

Etkinlikte altı temel konu ele alınacak: büyümenin yeniden başlatılması, küresel bağlamda Çin, enerji dönüşümü ve malzeme tedariki, doğa ve iklimin korunması, pandemi sonrası dönemde tüketim eğilimleri ve inovasyonun yaygınlaştırılması.

Organizatöre göre, 3 gün sürecek etkinlik boyunca girişimci diyaloğu, alt forumlar, ekonomik ve ticari fikir alışverişlerini içeren 150 etkinlik düzenlenecek ve Tianjin Belediyesi ile çok uluslu şirketler arasında olası işbirlikleri için bir iletişim platformu oluşturulacak.