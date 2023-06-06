Çin'de Yaz Davos Forumu 27-29 Haziran'da düzenlenecek

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı'nın 27-29 Haziran tarihleri arasında Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenleneceğini duyurdu.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı'nın 27-29 Haziran tarihleri arasında Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenleneceğini duyurdu.

Komisyonun Salı günü yaptığı açıklamaya göre "Girişimcilik: Küresel Ekonominin İtici Gücü" temasıyla düzenlenecek bu yılki Yaz Davos Forumu'na, siyaset, iş dünyası, akademi, sosyal örgütler ve uluslararası kuruluşlardan 1.500'ün üzerinde kişi katılacak.

Forum, Asya ve tüm dünyada yenilik ve girişimciliğe yeniden ilham kaynağı olma, ekonomik iyileşme ve sürdürülebilir kalkınmanın yollarını araştırma ve katılımcıların Çin ve Asya'nın ekonomik görünümünü yakından takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.