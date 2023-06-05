Çin'de Yağışlara Rağmen Bereketli Buğday Hasadı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Xiangyang'daki buğday tarlalarında, sık yağan yağmur riskine rağmen bereketli bir hasat elde etmek için biçerdöverler ve tahıl kurutucular kullanılıyor.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Xiangyang'daki buğday tarlalarında, sık yağan yağmur riskine rağmen bereketli bir hasat elde etmek için biçerdöverler ve tahıl kurutucular kullanılıyor.

SES 1 (Çince) WANG YOUBAO, Çiftçi:

"Hasat zamanında kurumaları için güneşe ihtiyaç duyan yaklaşık 300-400 mu (yaklaşık 20-26 hektar) buğday tarlam var. Bu yıl arka arkaya yağış olduğu için, benim gibi çiftçiler için çok uygun olan tarım kooperatifleri tarafından sağlanan tahıl kurutma makinelerinden yardım alıyoruz."

Hubei'nin en büyük buğday üretim merkezi olan Xiangyang'da 330.000 hektardan fazla buğday ekildi.

Yerel tarım kooperatifleri, yaz hasadının yapılmasını garantiye almak amacıyla, tarım makinelerine istikrarlı elektrik tedariki sağlamak için çaba gösterdi.

SES 2 (Çince): ZHANG XUEBİNG, Xiangyang'da bir kooperatifin başkanı:

"Tahıl kurutucularımız 12 gün üst üste günde 24 saat çalışıyor. Ayrıca, yerel elektrik dağıtım departmanı da elektrik ihtiyacımızı karşılamak için tüm hazırlıklarını yaptı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiangyang'dan bildiriyor.

(XHTV)