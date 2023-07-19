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Çin'de Yabancı Sermayeli İşletmelerde Hızlı Artış

Ekonomi Haberleri

Çin'de yılın ilk yarısında yeni kurulan yabancı sermayeli işletmelerde hızlı artış görüldü. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Guo Tingting, yılın ilk yarısında yaklaşık 24.000 yeni yabancı firmanın kurulduğunu belirtti.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk yarısında yeni kurulan yabancı sermayeli işletmelerde hızlı artış görüldü.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Guo Tingting, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Çin'de yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 35,7 artışla yaklaşık 24.000 yeni yabancı firmanın kurulduğunu söyledi.

Guo, söz konusu dönemde ülkedeki yabancı yatırımın temel olarak istikrarlı seyrettiğini belirtti.

Çin ana karasındaki doğrudan yabancı yatırım, fiili kullanımda, ilk yarıda yıllık yüzde 2,7 düşüşle 703,65 milyar yuana (yaklaşık 98,46 milyar ABD doları) geriledi.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Haberler

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