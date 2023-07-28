Çin'de Vergi İadeleri ve İndirimler 2023'ün İlk Yarısında 927,9 Milyar Yuana Ulaştı

Çin'de yeni uygulamaya konulan vergi iadeleri ile vergi ve harç indirim ve ertelemeleri 2023'ün ilk yarısında 927,9 milyar yuana (yaklaşık 130,14 milyar ABD doları) ulaştı. Çin Devlet Vergi İdaresi yetkilisi Rong Hailou, küçük işletmelere daha fazla destek verildiğini, vergi ve harç desteğinin yüzde 62'sinin mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere gittiğini açıkladı.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yeni uygulamaya konulan vergi iadeleri ile vergi ve harç indirim ve ertelemeleri 2023'ün ilk yarısında 927,9 milyar yuana (yaklaşık 130,14 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Devlet Vergi İdaresi yetkilisi Rong Hailou, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında küçük işletmelere daha fazla destek verildiğini, vergi ve harç desteğinin yüzde 62'sinin mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere gittiğini açıkladı.

Rong, 100.000 yuandan az aylık satış geliri olan vergi mükelleflerine yönelik katma değer vergisi muafiyeti sayesinde bu kesimin toplam 214,8 milyar yuan değerinde tasarruf ettiğini belirtti.

Rong, veriler ayrıntılı incelendiğinde tüm sektörler arasında destekten en fazla yararlanan sektörlerin imalat ve ilgili toptan ve perakende sektörleri olduğunu dile getirdi.

Hükümetin 2023 çalışma raporuna göre, geçen yıl ülkede yeni uygulamaya konulan vergi ve harç indirimleri 1 trilyon yuanı aşarken, 750 milyar yuandan fazla vergi ve harç ödemesi ertelendi.