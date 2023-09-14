Çin'de üretilen LNG ve yakıtla çalışan bir ro-ro gemisi Norveç'e teslim edildi

Guangdong eyaletindeki bir limanda bulunan 'EMDEN' adlı araç nakliye gemisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yakıtla çalışan bir ro-ro gemisi olarak Norveçli SFL Limited Şirketi'ne teslim edildi.