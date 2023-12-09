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Çin'de Üretici ve Tüketici Fiyatlarındaki Gerileme Deflasyon Riskini Artırıyor

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Çin'de üretici ve tüketici fiyatlarında yaşanan gerileme, deflasyon riskine dair endişeleri artırdı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 3, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,5 düştü. Bu durum, ülke ekonomisini olumsuz etkileyerek enflasyon hedefinin gerisinde kalacağı öngörülüyor.

Çin'de üretici ve tüketici fiyatlarındaki gerileme, deflasyon riskine dair endişeleri artırdı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Kasım 2023 verilerini açıkladı.

Kasımda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,5 düştü.

Ülkede üretici fiyatları 14 aydır gerilerken, tüketici fiyatları Kasım 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, 2023'ün 11 ayında da sürdü. ÜFE, kasımda yüzde 3 gerileyerek ekimdeki yüzde 2,6'lık düşüşü devam ettirdi.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise yüzde 0,5 azalarak son 3 yıldaki en hızlı düşüşü kaydetti. Endeks, eylülde sabit kaldıktan sonra ekimde yüzde 0,2 azalmıştı.

Ekimde gıda fiyatları yüzde 4,2 azalırken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,4 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon ise yüzde 0,6 oldu.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözleniyor.

İç talepteki ve ihracattaki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, küresel büyümenin yavaşlamasıyla birlikte ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Fiyat artışlarının, hükümetin bu yıl için belirlediği yüzde 3'lük enflasyon hedefin gerisinde kalacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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