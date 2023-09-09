Çin'de Üretici Fiyatlarındaki Gerileme ve Tüketici Fiyatlarındaki Durgunluk Deflasyon Riskini Artırıyor

Çin'de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon riskine dair endişeleri artırdı. Üretici fiyatları 10 aydır süren düşüş eğilimini ağustosta da devam ettirirken tüketici fiyatları beklentilerin altındaki cüzi artış, orta ve uzun vadeli deflasyon riskine işaret ediyor.