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Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Temmuz'da Düştü

Ekonomi Haberleri

Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Temmuz'da yıllık yüzde 4,4 düşüş gösterdi. Aylık bazda ise yüzde 0,2 oranında düşüş yaşandı.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Temmuz'da yıllık yüzde 4,4 düşüş gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı veriler, Haziran'da kayda geçen yüzde 5,4'lük düşüşte daralma olduğuna işaret ediyor. Aylık bazda ÜFE, Haziran'daki yüzde 0,8'lik düşüşe kıyasla Temmuz'da yüzde 0,2 oranında düştü.

Verilere göre ÜFE, 2023'ün ilk 7 ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,2 oranında düşüş sergiledi.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

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