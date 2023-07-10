Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Haziran Ayında Düşüş Gösterdi

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 5,4 düşüş gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre düşüş, Mayıs ayına kıyasla 0,8 yüzde puan arttı. Aylık bazda ÜFE, bir önceki ayda yüzde 0,9 olan düşüşe kıyasla daralma göstererek yüzde 0,8'lik küçük bir gerileme sergiledi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan düşüşlerin, petrol ve kömür de dahil olmak üzere ticaret malları fiyatlarındaki düşüşlerden ve geçen yılın aynı dönemindeki yüksek karşılaştırma tabanından kaynaklandığını söyledi.

Mayıs ayında incelenen 40 sanayi sektörünün 25'i fiyatlarda düşüş bildirdi. Bu sayı bir önceki ay 26 idi.

Petrol ve doğal gaz çıkarma, kimyasal madde üretimi, kömür madenciliği ve yıkama sektörlerindeki ÜFE, geçen ay yüzde 14,9 ile yüzde 25,6 arasında değişen daha büyük düşüşler görmüştü. Demir sektöründeki fiyat seviyelerinde yüzde 16, demir dışı metal sektörlerinin fiyat seviyelerinde ise yüzde 7,2 düşüş yaşandı.

Öte yandan fiyat endeksleri geçen ay kültürel ürünler, uçak imalatı, elektrik ve ısıtma, tekstil ve giyim sektörlerinde hafif düzeyde arttı.

Pazartesi günü açıklanan veriler ayrıca yılın ilk yarısındaki ÜFE ortalamasının, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 3,1 gerilediğini ortaya koydu.