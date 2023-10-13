Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Eylül Ayında Düştü

Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 düştü. Aylık bazda ise, Eylül ayında kaydedilen ÜFE yüzde 0,4 arttı.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü paylaştığı veriler, bu düşüşün Ağustos ayındaki yüzde 3 ve Temmuz ayındaki yüzde 4,4'lük düşüşe kıyasla azaldığını gösterdi.

Aylık bazda ise, Eylül ayında kaydedilen ÜFE yüzde 0,4 arttı. Ağustos'ta ÜFE oranı bir önceki aya göre yüzde 0,2'lik bir yükseliş göstermişti.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, Eylül ayı ÜFE değerindeki iyileşmede, sanayi ürünlerine yönelik talebin toparlanması ve uluslararası ham petrol fiyatlarındaki artış da dahil olmak üzere pek çok faktörün etkili olduğunu belirtti.

Dong, uluslararası ham petrol piyasasındaki fiyat artışları nedeniyle, petrol ve doğalgaz çıkarma endüstrisinin Eylül ÜFE değerinin aylık bazda yüzde 4,1 arttığını ifade etti.

Demir dışı metaller döküm ve haddeleme sektöründe Eylül ayı ÜFE değerinin bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttığını belirten Dong, kömür madenciliği ve zenginleştirme sektörününkinin ise yüzde 1,1 oranında büyüdüğünü söyledi.

NBS'nin verilerine göre bilgisayar imalatının Eylül ayı ÜFE'si Ağustos ayına göre yüzde 0,7, tarım ve yan gıda işleme sanayisininki ise yüzde 0,6 arttı. Tekstil, giyim ve konfeksiyon sektörlerinde fiyatlar yüzde 0,2 artış gösterdi. Lityum-iyon bataryaların imalat fiyatları yüzde 1,5 azalırken, yeni enerjili araçların imalat fiyatları ise yüzde 0,1 geriledi.

2023'ün ilk dokuz ayında ortalama ÜFE ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 düştü.