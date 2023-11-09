Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Ekim Ayında Düştü
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Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 düştü. NBS verilerine göre petrol ve gaz çıkarma sektöründe ÜFE, Ekim ayında aylık yüzde 2,8 arttı.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 düştü.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Perşembe günü yapılan açıklamada NBS istatistikçisi Dong Lijuan, aylık bazda Ekim ayı ÜFE'sinin, uluslararası ham petrol ve demir dışı metal fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra geçen yılın aynı dönemindeki yüksek baz etkisiyle yatay seyrettiğini söyledi.
NBS verilerine göre petrol ve gaz çıkarma sektöründe ÜFE, Ekim ayında aylık yüzde 2,8 arttı.
Demir dışı metal izabe ve haddeleme sektöründe ÜFE, Ekim'de aylık bazda yüzde 0,2 düşerken, kömür madenciliği ve zenginleştirme sektöründe ise yüzde 3,4 yükseldi.
NBS'ye göre, Ekim ayında yeni enerjili binek araçlarda yüzde 0,1 artış gösteren ÜFE tarım ve yan gıda işleme sektöründe yüzde 0,4 azaldı.
2023'ün ilk 10 ayındaki ortalama ÜFE yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı.