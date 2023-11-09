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Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Ekim Ayında Düştü

Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 düştü. NBS verilerine göre petrol ve gaz çıkarma sektöründe ÜFE, Ekim ayında aylık yüzde 2,8 arttı.