Çin'de Üretici Fiyat Endeksi Ağustos Ayında Düştü

Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştü. ÜFE'deki düşüş, Temmuz ayında kaydedilen yüzde 4,4'lük ve Haziran ayında kaydedilen yüzde 5,4'lük düşüşe kıyasla daha az.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Cumartesi günü açıklanan verilere göre, ÜFE'deki düşüş, Temmuz ayında kaydedilen yüzde 4,4'lük ve Haziran ayında kaydedilen yüzde 5,4'lük düşüşe kıyasla daha az. ÜFE, Ağustos ayında, aylık bazda Temmuz ayında kaydedilen yüzde 0,2'lik düşüşe kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi.

Veriler, ÜFE'nin 2023 yılının ilk sekiz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 3,2 düştüğünü gösterdi.