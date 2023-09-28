Çin'de Türk Beyaz Eşyaları Popülerlik Kazanıyor

Çin pazarında Türk yapımı beyaz eşyalara olan ilgi artıyor. Türk iş insanı Aytaç Soylu, Türk yapımı ürünlerin Çinli müşteriler arasında popülerlik kazandığını belirtti. Türk beyaz eşya şirketleri ile Çin arasındaki işbirliği de genişlemeye devam ediyor.

SHENZHEN, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin pazarında Türk yapımı beyaz eşyalara olan ilgi son yıllarda giderek artıyor.

İş insanı Aytaç Soylu, "Elektrikli cezve, fırın, ocak ve ızgara gibi Türk yapımı ürünler, özellikle son yıllarda elektrikli ev aletleri ticaretinin hızla artmasıyla Çinli müşteriler arasında önemli ölçüde popülerlik kazandı" dedi.

Çin'e ilk kez 2006 yılında giden Soylu, yanında sadece Türk kahvesi değil, aynı zamanda yüzyıllardır sevilerek kullanılan el yapımı bakır eşya geleneğini de götürmüş. Soylu, kısa süre sonra Çinli müşteriler arasında kullanışlı elektrikli cezvelere yönelik artan talebi fark etmiş.

Bunun üzerine 2012 yılında Çinli dostu Li Linsheng ile el birliği yapan iş insanı, Çin'in önde gelen elektronik ticaret platformu Taobao üzerinden Türklere özgü küçük ev aletlerinin satıldığı bir çevrimiçi mağaza açmaya karar vermiş.

Türkiye'ye özgü ürünler kategorisinde hakimiyet kazanan mağazanın 2022 yılındaki satışları bir önceki yıla göre yüzde 80'lik artış sergiledi.

Soylu, " Türkiye, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ilk destekleyen ülkelerden biri. Çin ve Türkiye, antik İpek Yolu'ndan bu yana birbiriyle bağlantı kurmuş. Günümüzde de Kuşak ve Yol İnisiyatifi aracılığıyla tekrar yakın bağlantılı hale geldiler" dedi.

Soylu'nun işlerindeki başarı, elektrikli ev aletleri sektöründe Çin'le Türkiye arasındaki geniş çaplı işbirliğini yansıtıyor.

Çin'in gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre Çin, 2022'de Türkiye'den 52,06 milyon ABD doları tutarında beyaz eşya ithal etti. Söz konusu ürünler arasında buzdolapları ve dondurucular ilk sırayı aldı.

Sektörün duayenlerine göre Türk beyaz eşya şirketleri, iki ülke arasında endüstriyel araştırma ve geliştirmenin yanı sıra pazar işbirliğine yönelik büyük bir potansiyel görüyor ve Çin'le işbirliğini daha da genişletmeyi hedefliyor.

Koç Holding'in iştirak şirketi Beko; Suning.com, Tmall ve JD.com gibi Çinli elektronik ticaret platformlarında kendi amiral gemisi mağazalarını oluşturarak buzdolabı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi gibi ürünleri satışa sundu.

Beko, Eylül 2023 itibarıyla Çin'in Shanghai, Beijing, Kunming ve Zhuhai gibi kentlerinde 946 mağaza açtı.

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya şirketlerinden Vestel de Shanghai ve Shenzhen kentlerinde iştirakler kurdu.

Öte yandan, Çinli elektrikli ev aletleri şirketleri de Türkiye'de yatırımlarını artırıyor. 85 milyon euroyu aşan toplam yatırımla Türkiye'de çamaşır kurutma ve bulaşık makinesi fabrikaları kuran Haier Smart Home Limited Şirketi, 2.5 milyon adedi aşan yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.