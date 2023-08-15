Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Temmuz Ayında Arttı

Çin'de tüketim malları perakende satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış gösterdi. İlk yedi ayda ise bu rakam yüzde 7,3 olarak kaydedildi. Tüketimin genişlemesinde hizmet tüketiminin önemli bir rol oynadığı belirtildi.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim malları perakende satışları Çin'de Temmuz ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı resmi verilere göre, tüketim mallarının perakende satışları Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla yaklaşık 3,68 trilyon yuana (yaklaşık 512,22 milyar ABD doları) ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde ise bu rakam yüzde 7,3 artış gösterdi.

NBS'den yapılan açıklamada tüketici pazarının toparlanmaya devam ettiği ve hizmet tüketiminin hızla arttığı belirtildi.

NBS Sözcüsü Fu Linghui Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "İç talep büyümeye devam etti. Yaz tatili turizmi gibi alanlarda hizmet tüketimi belirgin şekilde artarak, tüketimin genişlemesine önemli oranda destek sağladı" dedi.

Temmuz ayında yiyecek-içecek sektörü bir önceki yıla göre yüzde 15,8 oranında gelir artışı bildirdi. İlk yedi ayda online perakende satışlar yüzde 12,5 artarken, hizmet satışları ise yüzde 20,3 oranında artış kaydetti.