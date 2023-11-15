Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Arttı

Çin'de tüketim malları perakende satışları, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttı. Büyüme hızı, Eylül ayındaki artışın ardından daha da yükseldi. Ocak-Ekim döneminde ise tüketim mallarının toplam perakende satışları yüzde 6,9 artarak 38,54 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'de, tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim malları perakende satışları, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre Eylül'de kaydedilen yüzde 5,5'lik artışın ardından büyüme hızı daha da arttı.

NBS verilerine göre tüketim mallarının toplam perakende satışları, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 artarak 38,54 trilyon yuana (yaklaşık 5,37 trilyon ABD doları) ulaştı