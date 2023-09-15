Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Arttı

Çin'de Ağustos ayında tüketim malları perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı. Bu artış, Temmuz ayındaki yüzde 2,5'lik artışa kıyasla daha hızlı gerçekleşti.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim malları perakende satışları Çin'de Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak Temmuz ayındaki yüzde 2,5'lik artışa kıyasla hız kazandı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre geçen ay perakende satış tutarı 3,79 trilyon yuana (yaklaşık 527,96 milyar ABD doları) ulaştı. Söz konusu rakam, 2023'ün ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış gösterdi.

NBS'den yapılan açıklamada tüketici piyasasındaki toparlanmanın, hizmet tüketimindeki hızlı büyüme ile ivme kazandığı belirtildi.