Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Arttı

Çin'de tüketim malları perakende satışları Mayıs ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 arttı. Ocak-Mayıs dönemi için ise yüzde 9,3 artış kaydedildi. Toplamda ise 2023 yılının ilk beş ayında tüketim malları perakende satışları 18,76 trilyon yuan oldu.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Anshun'da süpermarketten alışveriş yapan bir müşteri. Resmi verilere göre Çin'de tüketici fiyatları Mart ayında, küresel enflasyonun karşısında ılımlı bir artış kaydetti, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Xi/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim malları perakende satışları Çin'de Mayıs ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkenin tüketim malları perakende satışları Ocak-Mayıs dönemi için ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artış kaydetti.

Böylelikle 2023 yılının ilk beş ayında tüketim malları perakende satışları toplam 18,76 trilyon yuan (yaklaşık 2,62 trilyon ABD doları) oldu.