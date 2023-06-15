Çin'de Tüketici Pazarı İkinci Çeyrekte İstikrarlı Büyüme Bekleniyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ülkedeki tüketici pazarının yılın ikinci çeyreğinde istikrarlı büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Bakanlık, çeşitli sektörlere yönelik tüketim yanlısı tedbirler hazırlayacak ve bazı kentleri 'uluslararası tüketim merkezlerine' dönüştürme çabalarını sürdürecek.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ülkedeki tüketici pazarının yılın ikinci çeyreğinde istikrarlı büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Shu, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Ejderha Teknesi Festivali ve yaz tatilinin yaklaşmasıyla, tüketicilerin tatil alışverişi, dinlence ve turizmle ilgili taleplerinin daha da artacağını ifade etti.

Shu, bakanlığın ev mobilyası ve yeme-içme de dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik tüketim yanlısı tedbirler hazırlayacağını söyledi.

Sözcü, harcamaları artırmak amacıyla bakanlığın ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlerken bazı kentleri "uluslararası tüketim merkezlerine" dönüştürme çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin'de tüketim mallarının perakende satışının Ocak-Mayıs döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artmış olması, ülkedeki tüketici pazarının toparlanmaya devam ettiğine işaret ediyor.