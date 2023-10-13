Haberler ›› Ekonomi ›› Çin'de TÜFE Eylül Ayında Değişmedi

Çin'de TÜFE Eylül Ayında Değişmedi

Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki yıla göre değişmeden kaldı. Gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE ise geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.