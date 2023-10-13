Çin'de TÜFE Eylül Ayında Değişmedi
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Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki yıla göre değişmeden kaldı. Gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE ise geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.
BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki yıla göre değişmeden kaldı.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü açıkladığı verilere göre TÜFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.
Gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarken, artış hızı Ağustos ayına kıyasla aynı kaldı.
Ocak-Eylül dönemindeki ortalama TÜFE, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı.