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Çin'de TÜFE Ekim Ayında Azaldı

Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 azaldı. Gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE ise geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında artarken, artış hızı Eylül'e kıyasla hafif düzeyde yavaşladı. Ocak-Ekim dönemindeki ortalama TÜFE, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı.