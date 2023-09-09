Çin'de TÜFE Ağustos Ayında Yüzde 0,1 Arttı

Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0,1 arttı. Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, TÜFE'nin aylık bazda, önceki aya göre yüzde 0,3 arttığını belirtti. NBS'ye göre, TÜFE Ocak-Ağustos aylarında, önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 0,5 arttı.