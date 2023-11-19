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Çin'de Ticari Araç Satışları Yüzde 19,8 Arttı

Çin'de ticari araç satışları yılın ilk 10 ayında önceki yıla göre yüzde 19,8 artarak 3,3 milyon adede ulaştı. Kamyon satışları ise yüzde 19,5 artışla 2,91 milyon adede yükseldi. Aynı dönemde otobüs satışlarında da yüzde 22,2 artış yaşandı. Çin, Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 28,3 artışla 616.000 ticari araç ihraç etti.