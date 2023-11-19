Çin'de Ticari Araç Satışları Yüzde 19,8 Arttı
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Çin'de ticari araç satışları yılın ilk 10 ayında önceki yıla göre yüzde 19,8 artarak 3,3 milyon adede ulaştı. Kamyon satışları ise yüzde 19,5 artışla 2,91 milyon adede yükseldi. Aynı dönemde otobüs satışlarında da yüzde 22,2 artış yaşandı. Çin, Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 28,3 artışla 616.000 ticari araç ihraç etti.
BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin'de ticari araç satışları yılın ilk 10 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artışla yaklaşık 3,3 milyon adede yükseldi.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, özellikle kamyon satışları bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 2,91 milyon adede ulaştı.
Verilere göre aynı dönemde 389.000 otobüs satılarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 artış yaşandı.
Çin, Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 28,3 artışla 616.000 ticari araç ihraç etti.