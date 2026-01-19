Çin'de termik santrallerin elektrik üretimindeki payı yenilenebilir kaynakların etkisiyle yüzde 1 geriledi

Çin'de termik santrallerin elektrik üretimindeki payı son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların etkisiyle yıllık bazda yüzde 1 düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin son yıllarda güneş, rüzgar, hidroelektrik ve nükleer enerjiye yaptığı büyük yatırımlar elektrik üretiminde etkisini göstermeye başladı.

Ülkenin elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 9 bin 716 teravatsaate ulaştı. Çoğunluğu kömür kullanan termik santrallerin elektrik üretimindeki payı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1 gerilerken kaynak bazlı artış sıralamasında yüzde 24,4 ile güneş ilk sırada yer aldı. Güneşi, yüzde 9,7 ile rüzgar, yüzde 7,7 ile nükleer, yüzde 2,8 ile hidroelektrik santralleri takip etti.

Öte yandan ülkenin 2025'te elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 65'i termik santrallerden karşılanırken bunu yüzde 13,5 ile hidroelektrik, yüzde 10,8 ile rüzgar, yüzde 5,9 ile güneş ve yüzde 5 ile nükleer enerji izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NBS Enerji Departmanı Direktörü Hu Hancou, enerji arzının hem yenilenebilir enerji hem de fosil kaynaklarda artarak devam edeceğini belirtti.

Ülkenin elektrik kurulu kapasitesinin yarısına yakınını termik santraller oluştururken rüzgar ve güneşin artan kapasite yatırımlarıyla elektrik üretimindeki payı büyüyor.