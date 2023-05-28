Çin'de Telekomünikasyon Sektörü Yılın İlk 4 Ayında Büyüme Kaydetti

Çin'de telekomünikasyon sektörü, yeni gelişen iş kollarının desteğiyle istikrarlı bir büyüme kaydetti. Sektörün birleşik faaliyet gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttı.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de telekomünikasyon sektörü, bu yılın ilk dört ayında yeni gelişen iş kollarının desteğiyle istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre sektördeki firmaların birleşik faaliyet gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 569,9 milyar yuan (yaklaşık 80,5 milyar ABD doları) oldu.

Bakanlık, internet veri merkezleri, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan iş kollarının gelirinin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 arttığını ve bunun telekomünikasyon sektörünün gelirlerinin 4,3 yüzde puan yükselmesine katkı sağladığını belirtti.

Veriler ayrıca, 5G hizmetlerinin yaygınlaştığını gösterdi. Nisan ayı sonu itibarıyla 2,73 milyondan fazla 5G baz istasyonunun bulunduğu Çin'de, 5G cep telefonu kullanıcısı sayısı yılın ilk dört ayında net 73,08 milyon artış gösterdi.