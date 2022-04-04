Çin'de Tekstil Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Haberler

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Çin'de Tekstil Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Xinhua - Ekonomi
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Çin'de Tekstil Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Söz konusu döneme ilişkin bakanlık verileri, yıllık faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 3,15 milyon ABD doları) olan tekstil şirketlerinin katma değerinin yıllık bazda yüzde 6,7 arttığını gösterdi. Söz konusu şirketlerin toplam faaliyet geliri 706,9 milyar yuan ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 arttı. Bu şirketlerin […]

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Söz konusu döneme ilişkin bakanlık verileri, yıllık faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 3,15 milyon ABD doları) olan tekstil şirketlerinin katma değerinin yıllık bazda yüzde 6,7 arttığını gösterdi. Söz konusu şirketlerin toplam faaliyet geliri 706,9 milyar yuan ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 arttı. Bu şirketlerin karı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşüşle 24,8 milyar yuan oldu. Bakanlık verilerine göre Çin'in tekstil ihracatı da Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 11,9 artarak 24,7 milyar ABD dolarına ulaştı.

Xinhua / Ekonomi

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