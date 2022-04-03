Çin'de Taşımacılık Sektörüne Yapılan Yatırım Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 11,7 Arttı - Haberler

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Çin'de Taşımacılık Sektörüne Yapılan Yatırım Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 11,7 Arttı

Xinhua - Ekonomi
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Çin'de Taşımacılık Sektörüne Yapılan Yatırım Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 11,7 Arttı

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Bakanlık, sektördeki sabit kıymet yatırımlarının Ocak-Şubat döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 338,7 milyar yuan (yaklaşık 53,33 milyar ABD doları) olarak gerçekleştiğini belirtti. Fonların büyük bölümü kara ve su yolu altyapı inşaatına harcanırken, yol inşaatı yatırımları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7'lik artışla 255,1 milyar yuana […]

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Bakanlık, sektördeki sabit kıymet yatırımlarının Ocak-Şubat döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 338,7 milyar yuan (yaklaşık 53,33 milyar ABD doları) olarak gerçekleştiğini belirtti. Fonların büyük bölümü kara ve su yolu altyapı inşaatına harcanırken, yol inşaatı yatırımları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7'lik artışla 255,1 milyar yuana ulaştı. Su yolu yapımına yapılan yatırım ise yılın ilk iki ayında yüzde 3,9 artışla 18 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Xinhua / Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nisan, Ocak, su, Ekonomi, Haberler

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