Çin'de Sonbahar Tahıl Üretimi Artacak

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, sonbahar tahıl üretiminin bir önceki yıla göre artacağını açıkladı. Tahıl ekilen bölgelerde güneş ışığı, ısı ve sulama dengesinin makul olduğu belirtilirken, bu yıl rekor miktarda tahıl üretimi bekleniyor.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ülkenin sonbahar tahıl üretiminin bir önceki yıla göre artacağını kaydetti.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamada, sonbaharda tahıl ekilen bölgelerin çoğunda güneş ışığı, ısı ve sulama dengesinin makul olduğu ve sonbaharda tahıl ekili toplam alanın genişlediği belirtildi.

Bakanlığa göre bu yıl rekor miktarda tahıl üretimi bekleniyor. Böylece yıllık tahıl üretimi üst üste dokuzuncu yılda da 650 milyar kilogramın üzerinde olacak.