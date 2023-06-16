Çin'de Sivil Havacılık Taşımacılığı Mayıs Ayında Toparlanma İvmesini Sürdürdü

Çin Sivil Havacılık İdaresi, Mayıs ayında sivil havacılık taşımacılığının toparlanma ivmesini sürdürdüğünü açıkladı. İdare yetkilisi Li Yong, sektörün toplam taşımacılık cirosunun Nisan ayına kıyasla yüzde 4,3 arttığını ve Kovid-19 pandemisinden önce 2019'un aynı döneminde kaydedilen seviyenin yüzde 90'ına ulaştığını söyledi. Geçtiğimiz ay yaklaşık 51,7 milyon hava yolcusu seyahati gerçekleştirilerek Mayıs 2019'da kaydedilen seviyenin yüzde 94,8'ine ulaşıldı.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'deki sivil havacılık taşımacılığının Mayıs ayında toparlanma ivmesini sürdürdüğünü açıkladı.

İdare yetkilisi Li Yong, basın toplantısında yaptığı açıklamada sektörün toplam taşımacılık cirosunun 9,71 milyar ton kilometre olduğunu, Nisan ayına kıyasla yüzde 4,3 arttığını ve Kovid-19 pandemisinden önce 2019'un aynı döneminde kaydedilen seviyenin yüzde 90'ına ulaştığını söyledi.

Çin'de geçtiğimiz ay yaklaşık 51,7 milyon hava yolcusu seyahati gerçekleştirilerek Mayıs 2019'da kaydedilen seviyenin yüzde 94,8'ine ulaşıldı. Geçen ay toplam hava yolcu seyahatlerinin içinde, iç hat yolcu taşımacılığı Mayıs 2019'a göre yüzde 2.6 artış gösterdi.

Li, Mayıs ayında Çin sivil havacılık sektörünün kargo ve posta hacminin, 2019'un aynı döneminde kaydedilen değerin yüzde 94,7'sine ulaşarak 590.000 ton seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

İdare, Temmuz ve Ağustos aylarında da güçlü seyahat talebi öngörüyor. Li, bu dönemde günde yaklaşık 1,95 milyon hava yolcusunun seyahat edeceğini söyledi.