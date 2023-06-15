Çin'de Sanayi Üretimi Mayıs Ayında Arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, katma değerli sanayi üretimi Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı. İmalat sektörünün üretimi yüzde 4,1 artarken, devlet kontrolündeki işletmelerin üretimi yüzde 4,4 artış sergiledi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Çin'de Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, artış oranının Nisan ayına kıyasla 2,1 yüzde puan daha düşük olduğu gözlendi.

NBS Sözcüsü Fu Linghui düzenlediği basın toplantısında Çin'in sanayi üretiminin, zayıf pazar talebi ve düşen fiyatlardan kaynaklanan olumsuz faktörlerin üstesinden gelerek Mayıs ayında toparlanma ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Sektörlere göre büyüme rakamlarına bakıldığında, imalat sektörünün üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarken elektrik, ısıtma, doğal gaz ve su hizmetlerinin üretim ve arzında yüzde 4,8 artış kaydedildi.

Mülkiyet bazında bakıldığında devlet kontrolündeki işletmelerin üretimi yüzde 4,4 artış sergilerken özel sektörün üretimi yüzde 0,7 oranında büyüdü.

Ürün türü bazındaysa güneş pillerinin üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,1 artarken yeni enerjili araçların üretimi yüzde 43,6 artış gösterdi.

Ülkenin sanayi üretimi, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artış sergiledi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.