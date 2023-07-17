Çin'de Sanayi Üretimi İlk Yarıda Arttı

Çin'de ülkedeki katma değerli sanayi üretimi, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış kaydetti. İmalat sektörü en hızlı büyüyen sektör oldu.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de önemli bir ekonomik gösterge olan ülkedeki katma değerli sanayi üretimi, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi sadece Haziran ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 arttı. Bu rakam, Mayıs ayında kaydedilen yüzde 3,5'lik büyüme oranından daha hızlı bir artışa işaret ediyor.

Sanayi üretimi verileri, her biri yıllık ana iş hacmi en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor.

Büronun sözcüsü Fu Linghui düzenlenen basın toplantısında, Çin'in sanayi üretiminde, ekipman üretim sektörünün nispeten hızlı şekilde büyümesiyle, yılın ilk yarısında istikrarlı bir toparlanma görüldüğünü söyledi.

NBS verileri, imalat, madencilik ve kamu hizmet üretimi ile tedariki olmak üzere üç ana sektör arasında, imalat sektörünün yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla en hızlı büyümeyi gösterdiğini ortaya koydu.

Ekipman imalat sektöründeki üretim, Ocak-Haziran döneminde bir yıl öncesine göre yüzde 6,5 arttı. Rakam, toplam sanayi üretimindeki büyümenin 2,7 yüzde puan üzerinde.

Mülkiyet durumuna göre dağılıma bakıldığında, hem devlet kontrolündeki işletmelerin hem de ortak sermaye şirketlerinin üretimi ilk altı ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4, özel sektörün üretimi ise yüzde 1,9 arttı.

NBS'ye göre, elektrikli makine ve ekipman imalatı sektörü önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7'lik üretim artışıyla öne çıkarken, onu bir yıl öncesine göre yüzde 13,1 büyüyen otomobil üretim sektörü izledi.

Ürünler açısından bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla güneş pilleri yüzde 54,5, yeni enerjili otomobiller yüzde 35 ve endüstriyel kontrol bilgisayarları ile sistemlerinin üretimi yüzde 34,1 artış sergiledi.

Pazartesi günü açıklanan veriler ayrıca, Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttığını ve ikinci çeyrekte GSYİH büyümesinin yüzde 6,3 olduğunu gösterdi.