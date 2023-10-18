Çin'de Sanayi Üretimi Arttı

Çin'de bu yılın ilk üç çeyreğinde katma değerli sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. Bu büyüme, ülkenin sanayi üretimindeki toparlanmanın hız kazanmasıyla ilişkilendirilebilir.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre bu büyüme, ülkenin sanayi üretimindeki toparlanmanın hız kazanmasıyla ilişkilendirilebilir.

NBS'ye göre söz konusu büyüme, bu yılın ilk yarısında kaydedilen büyümeden 0,2 yüzde puan daha hızlı gerçekleşti.

Yalnızca Eylül ayında, sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı. Büyüme oranı Ağustos'a göre aynı seyrederken, Temmuz'a göre 0,8 yüzde puan daha hızlı gerçekleşti.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

İmalat, madencilik ve kamu hizmet üretimi ile tedariki olmak üzere üç ana sektör arasında, imalat sektörünün üretimi ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak en hızlı büyümeyi sergiledi.

İmalat sektöründe kayda değer bir genişleme gösteren ekipman imalatındaki üretim, ilk dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. Bu rakam, önde gelen sanayi işletmelerinin toplam üretim artışından 2 yüzde puan daha yüksek bir artışa işaret ediyor.

Mülkiyet durumuna göre dağılıma bakıldığında, devlet kontrolündeki işletmelerin üretimi yüzde 4,6, ortak sermayeli firmaların üretimi yüzde 4,8 ve özel sektörün üretimi yüzde 2,3 arttı.

Ürünler açısından bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla güneş pillerinin üretimi yüzde 63,2, şarj ünitelerinin üretimi yüzde 34,2 ve yeni enerjili otomobillerin üretimi yüzde 26,7 büyüdü.

Daha önce açıklanan verilere göre, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla 0,5 yüzde puan artış sergileyerek 50,2'ye yükselmiş ve yeniden büyüme bölgesine geçmişti.

Çarşamba günü açıklanan NBS verileri, 2023'ün ilk üç çeyreğinde Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttığını gösterdi.