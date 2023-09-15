Çin'de Sanayi Üretimi Ağustos Ayında Arttı

Çin'de katma değerli sanayi üretimi, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış kaydetti. Madencilik sektörü yüzde 2,3, imalat sektörü yüzde 5,4 oranında büyürken, elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su hizmetlerinde yüzde 0,2 oranında büyüme görüldü.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, Ocak ayından Ağustos ayına kadar sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artış kaydetti.

Ağustos ayında üç ana sektörden madencilik sektörü yüzde 2,3, imalat sektörü ise yüzde 5,4 oranında büyürken elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su hizmetlerinin üretim ve arzında yüzde 0,2 oranında büyüme görüldü.

Mülkiyet bazında bakıldığında devlet kontrolündeki işletmelerin üretimi yüzde 5,2 artış sergilerken, ortak sermayeli şirketlerin üretimi yüzde 5,7 ve özel sektörün üretimi ise yüzde 3,4 oranında büyüdü.

Ürün türü bazındaysa güneş pillerinin üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,8 artarken, güç ünitelerinin üretimi ise yüzde 32,4 oranında yükseldi.

Sanayi üretimi verileri, her birinin yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.