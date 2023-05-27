Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karları İlk Dört Ayda Geriledi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ilk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 düştü. İmalat sektöründe, geçen yıl bahar aylarındaki Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerinin yarattığı düşük baz etkisiyle karlılık yüzde 29,8 arttı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ilk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Ocak-Nisan 2023'te yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,83 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam gelirleri yüzde 3,7 ve giderleri yüzde 21,9 arttı.

Söz konusu dönemde karlılık 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 18,2 azalırken, bu yılın ilk üç ayına kıyasla 3,1 puan yükseldi.

İmalat sektöründe, geçen yıl bahar aylarındaki Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerinin yarattığı düşük baz etkisiyle karlılık yüzde 29,8 arttı.

Elektrik üretiminde kar yüzde 45,3 artarken, kimya sanayinde yüzde 63,1, kömür üretiminde yüzde 35,7 düştü.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştı.