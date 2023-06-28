Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karları İlk Beş Ayda Yüzde 12,6 Düştü

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 düştü. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Ocak-Mayıs 2023'te yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin karları 635,81 milyar yuan oldu. Geçen yılın düşük bazına rağmen bu yıl karlılığın düşmesi, sanayi üretiminin salgın sonrası toparlanmasına dair olumsuz işaretler veriyor.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Ocak-Mayıs 2023'te yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,77 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin karları 635,81 milyar yuan (87,69 milyar dolar) oldu.

Söz konusu dönemde karlılık ise geçen yıla göre yüzde 12,6 azalırken, ilk dört aydaki yüzde 18,2'lik düşüşe göre ivmesinin azaldığı gözlendi.

Geçen yıl bahar aylarında başta ülkenin en büyük şehri Şanghay olmak üzere kilit sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerde Kovid-19 salgınları nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerin yarattığı düşük baza rağmen bu yıl karlılığın düşmesi, sanayi üretiminin salgın sonrası toparlanmasına dair olumsuz işaretler veriyor.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştı.