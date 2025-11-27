Haberler

Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karları Ekim'de Düşüş Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'deki sanayi şirketlerinin karları, ekim ayında geçen yıla göre yüzde 5,5 azaldı. Artışlar sonrası gelen bu düşüş, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin etkileriyle ilişkilendiriliyor.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, önceki iki aydaki artışların ardından ekimde düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,82 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ekim 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 azaldı.

Sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttıktan sonra mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerle 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı. Ağustostaki yüzde 20,4'lük artış karlılığı yeniden pozitife çevirmiş, karlar eylülde de yüzde 21,6 artmıştı.

Yılın 10 ayındaki karlılık, yüzde 1,9 artışla pozitif doğrultuyu sürdürse de ilk 9 aydaki yüzde 3,2'lik artışın gerisinde kaldı.

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizlik, son aylarda şirketlerin performansına olumsuz yansımıştı. İki ülke arasındaki tarife müzakerelerinde uzlaşma eğiliminin ortaya çıkmasıyla karlılık yeniden ivme kazanmıştı.

Çin'in ekimde küresel tedarikinin büyük bölümünü yaptığı nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklamasının ardından ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin sanayi kuruluşlarının karlılığına yansıdığı gözlendi.

Pekin yönetimi, ABD ve Çin liderlerinin 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptıkları görüşmenin ardından nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne yönelik aldığı tedbirleri 1 yıl süreyle erteleme karar vermişti.

Washington da ihracat kontrolü uyguladığı yabancı şirketlerin yüzde 50'yi aşan pay sahibi olduğu ortaklıklarını da yaptırım kapsamına aldığı kuralın uygulamasını bir yıl ertelemişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi

Alonso, Arda'dan özür diledi: Bunu yapmamalıydım
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.